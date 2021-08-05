Призер Олимпиады в Токио Артем Черноусов: «Надо набраться сил перед новым олимпийским циклом»

Эксклюзивное интервью с серебряным призером Олимпийских игр в пулевой стрельбе.

Шесть лет назад корреспондент Элина Халтанова пришла в тир иркутского ДАСААФа на интервью к юному стрелку. 19-летний Артем Черноусов на тот момент уже выполнил норматив мастера спорта, собрал медальный урожай первенства Европы и считался очень перспективным. Во время интервью спортсмен был невозмутим: отвечал спокойно, сразу отмел стереотипы о стрельбе, а на вопрос о кумирах сказал, что сам себе кумир. За эти шесть лет Артем из подающего надежды юного спортсмена превратился в одного из мировых лидеров пулевой стрельбы. Вдумчивый, трудолюбивый, амбициозный. Долгие годы упорных тренировок, сборов и стартов привели его в Токио, где он завоевал серебро Олимпийских игр в соревнованиях смешанных команд в паре с Виталиной Бацарашкиной. Но, зная максимализм Артема, понятно, что для него это – все-таки упущенное золото, которое он обязательно добудет на следующей Олимпиаде.

– По большей части да, это упущенное золото. Но куда хуже было бы остаться вообще без медали, – размышляет Артем во время нашего телефонного разговора на следующий день после финала в миксте.

Ты рассказывал, что получил травму в начале года, и это сказалось на подготовке к Олимпиаде. При каких обстоятельствах травмировался?

– Это произошло на учебно-тренировочном сборе по общефизической подготовке в Кисловодске. Травма весьма рядовая, но процесс реабилитации затянулся. И сейчас чувствую, что еще не вернулся к своей оптимальной физической форме. О травме я не распространялся: не думаю, что кому то это было бы интересно.

Поговорим про выступление в личном зачете. Мы очень расстроились и удивились, что ты не попал в финал соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (Артём показал в квалификации 11-й результат, хотя считался одним из фаворитов). Что пошло не так?

– Да, то, что я не отобрался в финальную часть, для многих стало неожиданностью. Ко мне даже подошла Нино Салуквадзе (олимпийская чемпионка 1988 года, Заслуженный мастер спорта СССР – прим. авт.) и сказала, что не хочет смотреть финал, где меня не будет. Что же помешало мне в квалификации? Наверное, я слишком старался. Причем о результатах и медалях не думал, но много концентрировался на рабочем процессе, не мог отключить сознание. Конечно, я расстроился после итогов, но как профессионал не мог позволить себе расклеиться, ведь впереди был еще один старт.

А что по этому поводу сказала твоя супруга Маргарита, которая также выступает на Олимпийских играх?

– Рита расстроилась даже сильнее меня. Старалась приободрить, конечно, но казалось, что ей поддержка нужна больше, чем мне самому (улыбается).

Эти Олимпийские игры проходят при пустых трибунах. Такая пустота не давит психологически?

– Трибуны были не такие уж и пустые. Конечно, если бы не пандемия, зал на Олимпийских играх был бы набит битком, но сами спортсмены, тренеры все-таки заполняли пространство.

О чем ты думал, выходя на финал в миксте?

– Старался сильно не думать: это вредно (смеется). С этим китайским дуэтом мы раньше не встречались, но я понимал, что они не такие грозные соперники и мы можем победить.

В вашем финале ваш тренер брал тайм-аут. Что он сказал в это время?

– Слова поддержки, сказал, что все идет неплохо, но надо сбить кураж соперника.

Когда стало ясно, что китайская команда выиграла, что творилось у тебя в голове?

– Меня охватывали смешанные чувства. Я люблю эти последние решающие выстрелы, когда можно от души выбить десятку! В этот раз последний выстрел был хорошим, но… Вроде бы отработал добротно, но результата нет. Так что противоречивые ощущения.

Что сказала твой личный тренер Галина Николаевна Корзун после финала микста?

– Что я молодец, но есть над чем работать. И чтобы я себя не корил.

А ты корил?

– Немного. Но чем больше времени проходит, тем проще я к этому отношусь.

Внимания к тебе прибавилось после этого олимпийского серебра? Увеличилось ли количество подписчиков в соцсетях?

– Сообщений и поздравлений было много. А подписчиков не особо прибавилось, но я за этим и не гонюсь. Хотя у других стрелков, например, у Виталины Бацарашкиной и Анастасии Галашиной аудитория существенно увеличилась.

Какие мысли насчет Парижа-2024? Есть ощущение, что олимпийское золото нужно догнать?

– Да, есть. Поедем в Париж.

Твой спортивный путь начинался со стрельбы из лука. На этой Олимпиаде смотрел соревнования по этому виду спорта?

– Да, следил за нашими лучниками. Рад за девушек, которые завоевали серебро. Жаль, конечно, что они не смогли прервать победное шествие кореянок, которые девятую Олимпиаду подряд увозят золото… Мне нравится стрельба из лука, классный вид спорта, во многом даже зрелищнее пулевой стрельбы. Ведь там заметно, как летит стрела, как она попадает в мишень. А у нас пуль не видно, мишени электронные.

То, что часовой пояс Токио приближен к Иркутску, помогало тебе на Олимпиаде?

– На Игры мы все равно вылетали из Москвы, адаптировались во Владивостоке. Но все же то, что я из Иркутска, помогает: мне полет на Восток дается проще, уже привык к этому.

А как в целом впечатления от Токио? Вас же из-за ограничений в этом году никуда не выпускали?

– Город видели лишь в окне автобуса. Можно было находиться лишь в двух местах: в олимпийской деревне либо на стрельбище, между ними час езды. Вообще стрелковый объект – самый удаленный на этой Олимпиаде, дальше него лишь поле для гольфа. Сама олимпийская деревня показалась немного недоделанной: заборчики из профлиста с непонятным предназначением, картонные кровати, которые, кстати, оказались вполне нормальными… Но в целом комфортно, все есть, всего хватает.

Купил сувениры? Что привезешь из Токио родным?

– В местном сувенирном магазине я оставил приличную сумму (улыбается). Игрушки, значки, карты с олимпийской символикой для друга (он их коллекционирует), маленькую копию самурайского шлема…

А у тебя есть талисман, который возишь на соревнования?

– Нет. Конечно, смеха ради я бы взял в Токио коня Баира… Это мягкая игрушка в виде красного коня, которую я часто вожу с собой в путешествия. Назвал я его так из-за региональной привязки – все-таки мы живем в Иркутске, где это имя распространено. Но вещей было очень много, так что в Токио коня брать не стал.

Сейчас, когда выступление на Олимпиаде уже окончено, что ты чувствуешь?

– Чувствую, что надо отдохнуть. И набраться сил перед новым олимпийским циклом!