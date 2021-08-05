Электронную навигацию создали для туристических маршрутов на Байкале

Информация размещена на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (Baikal-1.ru, в разделе «Путешествуй», вкладка «Маршруты»). Треки можно скачать на любой из гаджетов, поддерживающих формат «.kmz», рассказали SIA.RU в пресс-службе.

«Пользоваться треком можно как онлайн, так и оффлайн. Если посетитель не отклоняется от нити маршрута, то он может быть на 100% уверен, что передвигается по верному и безопасному пути, так как треки составлены на основе официальных документов (паспортов маршрутов, утверждённых на научно-техническом совете учреждения). Для удобства гостей Прибайкальского национального парка на треках отмечены места стоянок, а в перспективе мы хотим добавить обозначения достопримечательностей, памятников природы, обзорных площадок – основных объектов посещения и осмотра», – говорит Кристина Глотова, начальник отдела познавательного туризма.