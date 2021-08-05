Крепкое здоровье помогает строить карьеру

Так считают 49% жителей Иркутской области.

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди жителей Иркутской области, и выяснила, способствует ли хорошее здоровье успеху при трудоустройстве и в карьере и как часто увольняли сотрудников из-за болезней.

Почти половина жителей региона считают, что крепкое здоровье является важным фактором для построения карьеры (49%), а 51% не связывают напрямую здоровье с успехами на работе.

Среди тех, кто считает, что в их сфере деятельности крепкое здоровье способствует развитию карьеры, чаще всего встречаются сотрудники из области «строительства, недвижимости», «закупок» (по 74%), «медицины, фармацевтики» (73%,), «продаж» (68%) и «науки, образования» (67%).

При этом, работники, которые считают себя здоровыми, крайне редко сталкивались с потерей работы или отказом в повышении должности или зарплаты из-за болезней (9% и 1% соответственно).

«Работодатели заинтересованы в сотрудниках с хорошим здоровьем, но при этом больше половины иркутян (64%) сообщили, что в их компании нет программ заботы о физическом здоровье команды. Там, где такая практика существует, самые популярные форматы заботы, по данным опроса, полис ДМС (31%) и поддержка занятий спортом (12%)», – прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.