Цены на овощи в России заметно снизились – Минпромторг

Удешевление также заметили торговые сети и производители, сообщает ТАСС.

Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня.

Как отмечает Минпромторг, сейчас по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь снизились более чем на 11%, на картофель - почти на 6,5%, на лук – около 1%.

Напомним, что недавно сельхозпроизводители и ритейлеры пожаловались на дефицит транспортных мощностей, а также двукратный рост цен для перевозки продуктов с юга страны в центр. Этот вопрос обсуждался на совещании у замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова 3 августа, сообщили “Ъ” несколько его участников. По их словам, по этой причине сезонное снижение стоимости овощей борщового набора у производителей может не отразиться на полках в магазинах. В Минпромторге лишь сообщили, что официальных обращений по этой теме от участников рынка не поступало.