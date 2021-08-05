«Иркутская энергосбытовая компания» приняли 24 тысячи заявок на присоединение к электрическим и тепловым сетям

Это на 8200 заявок больше, чем в прошлом году, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Специалисты Сервисного центра принимают заявки на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям в зоне ответственности «Иркутская электросетевая компания» и тепловых источников «Байкальская энергетическая компания». Традиционно больше всего заявок поступает от жителей Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов.

Процесс технологического присоединения специалисты компании делают максимально комфортным для клиентов. Заявку на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям можно подать через сайт компании во вкладке «Сервисный центр», где предлагается ознакомиться с документами регламентирующими порядок присоединения, тарифами. Так же в указанном разделе размещены бланки и образцы заполнения заявок и необходимый перечень документов, которые нужны для оформления процедуры, а также разъяснения по специфике подключаемого объекта, указаны зоны действия сетевых компаний. Здесь же указаны адреса и контактные номера телефонов офисов.

Заявки обрабатываются и в электронном виде направляются в филиалы сетевой компании и на источники теплой энергии, где в свою очередь рассматриваются техническая возможность и точки присоединения. Далее оформляется проект договора и при необходимости другие документы. После они поступают на выдачу заявителю в личный кабинет или в офис сервисного центра. Специалисты уведомляют о готовности документов, организовывают подписание со стороны заявителя и разъясняют процесс выполнения мероприятий, оформляют договоры энергоснабжения, что значительно сокращает сроки подключения.

«В 2021 году наблюдается значительный рост заявок в летние месяцы. При сложившейся ситуации по распространению заболеваемости коронавирусной инфекцией, многие жители региона не уезжают в отпуск, а используют это время на решение житейских вопросов. В основном, подключают объекты в пригородной зоне, хозяйственные постройки. Дома в основном строятся благоустроенные, поэтому и наблюдается рост», – Ольга Степкина, руководитель Сервисного центра.