Заявки на строительство четырех школ направит Иркутская область в Минпросвещения РФ

В заявку войдут школы на 1225 мест каждая – в микрорайоне «Союз» и на улице Норильская в Иркутске, школа на 1550 мест в микрорайоне Березовый Иркутского района и школа на 1275 мест в Черемхово. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В июле Правительство региона уже направило в федерацию документы на финансирование строительства учебных блоков на 500 мест каждый для 53-й и 57-й иркутских школ, а также дополнительного блока на 200 мест для 75-й школы города. Срок сдачи этих объектов определен – декабрь 2023 года.

Кроме того, Правительством региона рассматривается возможность финансирования строительства школ в Иркутске и Братске. Глава региона подчеркнул, что сейчас в Иркутской области ведется возведение 19-ти школ и 16-ти объектов дошкольного образования.