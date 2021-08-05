24 миллиона одноразовых масок получит Иркутская область

Средства индивидуальной защиты выделило Правительство РФ, рассказали SIA.RU в администрации области.

СИЗы предназначены для сотрудников и посетителей областных и муниципальных государственных структур, учреждений здравоохранения, образования, труда и занятости, социальной защиты населения, ЗАГСа и иных государственных учреждений. А также для посетителей культурных и спортивных мероприятий.

– До 18-20 августа весь объем масок и антисептика доставят в регион. По мере прибытия они будут отгружены по территориям, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.