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24 миллиона одноразовых масок получит Иркутская область

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Средства индивидуальной защиты выделило Правительство РФ, рассказали SIA.RU в администрации области.

СИЗы предназначены для сотрудников и посетителей областных и муниципальных государственных структур, учреждений здравоохранения, образования, труда и занятости, социальной защиты населения, ЗАГСа и иных государственных учреждений. А также для посетителей культурных и спортивных мероприятий. 

– До 18-20 августа весь объем масок и антисептика доставят в регион. По мере прибытия они будут отгружены по территориям, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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