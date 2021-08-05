Количество транзакций с помощью QR-платежей ежемесячно увеличивается в два раза – МТС

Компания проанализировала данные о платежах по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), совершаемых при помощи приложения МТС Банка и через МТС Кассы (исследование есть у SIA.RU). Количество транзакций, начиная с апреля 2021 года, ежемесячно увеличивается в два раза.

Чаще всего с помощью QR-кодов рассчитываются в магазинах одежды – на их долю приходится 27,3% всех транзакций, 7,7% – на страховые компании, 6,1% – АЗС, 4,6% – общественный транспорт, 4,5% – фастфуд.

95% транзакций через СБП проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Средняя сумма платежа зависит от категории торгово-розничной точки и не отличается от суммы при оплате через эквайринг.

Розничные торговые точки пользуются Системой быстрых платежей (СБП) при помощи МТС Касс. Комиссия по таким операциям сейчас составляет 0%, услуга оплаты покупок по QR-коду бесплатная для пользователей и поддерживается всеми моделями оборудования.

МТС Банк в апреле 2021 года запустил в мобильном приложении для физических лиц сервис оплаты по QR-коду. Пользователи могут сканировать графический код, размещённый на экране кассы или чековой ленте через банковское приложение и, сверив данные в открывшейся платежной форме, совершить платеж.