Игорь Кобзев занял третье место среди российских губернаторов по позитивным упоминаниям в соцсетях

В рейтинге ЦПК по отрицательным упоминаниям он находится на 70 месте.

Обогнали главу Приангарья Роман Копин (Чукотский автономный округ) и Олег Николаев (Чувашская Республика) – первое и второе место соответственно.

Лидерами по негативу стали Сергей Жвачкин (Томская область), Сергей Собянин (Москва) и Валентин Коновалов (Республика Хакасия).

Главы соседних регионов – Бурятии и Красноярского края Алексей Цыденов и Александр Усс также оказались в красной зоне (17 и 14 место по негативу).

По сравнению с июнем количество упоминаний глав регионов снизилось на 5,5%, до 1,57 млн за месяц. Откат от пиковых за 2021 год значений был ожидаемым в силу замедления темпов распространения третьей волны коронавирусной инфекции в России, а также снятия или ослабления ряда ограничений в крупных городах России, в первую очередь в Москве.

Напомним, что Игорь Кобзев стал единственным губернатором из Сибири в «зеленой зоне». Рейтинг политической устойчивости приводится в докладе «Госсовет 2.0» компании «Минченко консалтинг». В «красную зону» с вероятностью отставки попали глава Хакасии, губернаторы Владимирской и Орловской областей, а также глава Приморского края.