Корпорация МСП и правительство Иркутской области подписали соглашение о развитии предпринимательства в регионе

Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) и Правительство Иркутской области заключили соглашение о взаимодействии по поддержке малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Соответствующий документ подписали Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В рамках соглашения планируется расширение охвата предпринимателей и самозанятых мерами поддержки в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, в том числе за счет взаимодействия в части совершенствования системы мер поддержки, а также развития новых направлений помощи. Также соглашение направлено на цифровизацию инструментов поддержки МСП, повышение эффективности деятельности и развитие инфраструктуры поддержки, инструментов профилактики нарушений прав предпринимателей.

Игорь Кобзев и Александр Исаевич провели в столице региона встречу с предпринимателями. Обсуждались антиковидные ограничения, вопросы поддержки бизнеса.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– В июле рамках совместного совещания Корпорации МСП, Правительства Иркутской области и представителей бизнес-сообщества удалось найти ряд компромиссных решений по работе бизнеса в действующих условиях. На сегодняшний день Корпорацией МСП оказывается информационная, маркетинговая, финансовая и юридическая поддержка предпринимателей нашего региона. В дальнейшем мы нацелены на развитие новых производств и проектов, что возможно только при взаимодействии с федеральными институтами развития предпринимательства. Уверен, что достигнутые в рамках соглашения договоренности позволят нам определить наиболее перспективные направления взаимного сотрудничества, способствующие укреплению и развитию экономики региона, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП:

– Главные бенефициары нашей новой стратегии развития – предприниматели и регионы. При тесном взаимодействии с Правительством области и региональной инфраструктурой поддержки мы готовы увеличить охват предпринимателей, которые получат помощь в решении своих задач – от создания бизнеса до выхода на внешние рынки. Здесь мы говорим про финансовые и нефинансовые меры поддержки, которые мы развиваем и совершенствуем на основе обратной связи от предпринимателей. Так, уже в этом месяце мы запустим новый «зонтичный» механизм поручительств для малого и среднего бизнеса, у которого нет достаточного залогового обеспечения, что позволит банкам существенно сократить сроки получения кредита под гарантию и снизить процентные ставки», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Общий объем гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса Иркутской области в рамках Национальной гарантийной системы (входят Корпорация МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации) с 2015 года составил 9,7 млрд рублей, что позволило привлечь кредитов на сумму 22,4 млрд рублей по процентным ставкам на 1-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями. При этом количество получателей финансовой поддержки в 2021 году выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, объем финансовой поддержки – на 61,7%, до 3,66 млрд рублей.

С 2016 года более 4,5 тысяч компаний региона заключили в рамках 223-ФЗ соглашений с крупнейшими заказчиками на общую сумму 186 млрд рублей. В текущем 2021 году 1486 МСП уже заключили договоры на общую сумму 23,49 млрд рублей.

Корпорация МСП – федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.