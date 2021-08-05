Смертность в Иркутской области за полгода увеличилась на 13,6%

Согласно данным Иркутскстата, за 6 месяцев текущего года в Иркутской области умерло – 17,9 тыс. человек. Естественная убыль населения составила 5 тыс. человек.

По сравнению с январем-июнем 2020 г. число новорожденных уменьшилось на 4,2%, а умерших возросло на 13,6%.

По сравнению с январем-июнем 2020 годом число прибывших увеличилось на 11,5%, выбывших – на 14,7%. Более половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на изменения численности населения.

Миграционная убыль за счет межрегиональных перемещений (3 059 человек) частично была компенсирована международной миграцией, где зафиксирован положительный результат (+1 569 человек).

Напомним, что Иркутская область по суточному числу смертей от коронавируса несколько дней подряд входила в тройку лидеров в России. Глава минздрава области объяснил причины высокой смертности.