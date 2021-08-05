ИНК построит новый жилой микрорайон в Усть-Куте для 3 тысяч человек

Иркутская нефтяная компания утвердила концепцию нового микрорайона, разработанную архитекторами из Иркутска и Санкт-Петербурга. Строительство жилого района с развитой инфраструктурой позволит обеспечить комфортные условия проживания для работников Иркутского завода полимеров.

В ближайшее время компания-генпроектировщик приступит к инженерным изысканиям. Проект будет реализовываться по 4 этапам строительства. Прохождение экспертизы проектной документации планируется до марта 2022 года, окончание строительства домов 1-й очереди запланировано к 2024 году. Благодаря возведению нового жилого района специалисты Иркутского завода полимеров смогут переехать в Усть-Кут вместе с семьями.

Новый район на площади 25,7 га будет расположен на правом берегу реки Лены на юге Усть-Кута. Основными принципами планировки стали формирование компактных жилых кварталов с максимальным сохранением зеленых насаждений, а также распределение социально-бытовых объектов для удобства жителей.

Проектом предусмотрены группы жилых домов – около 30 блок-секций -- для 3 тыс. человек. Также запланированы участки под застройку школы на 520 мест и двух детских садов для 280 воспитанников.

Внутри дворов будут организованы придомовые площадки отдыха, детские и спортивные площадки. При этом въезд для транспорта (за исключением машин спецслужб) во двор ограничат – по всей территории предусмотрены автостоянки.

В микрорайоне обустроят площадки для пикника с разветвленной сетью пешеходных дорожек. Также запланированы бульвар, мини-этнодеревня, обзорная площадка с панорамным видом на город, арт-объекты. На прилегающей территории планируется разметить трассу для беговых лыж.

«Руководством компании с начала реализации проекта обозначены высокие требования к качеству жилья в микрорайоне. Большой толчок в формировании концепции дали итоги архитектурного конкурса. Для всех домов была разработана комфортная планировка, рассчитанная на потребности и состав семьи, с учетом современных тенденций в организации жилых пространств. Однокомнатных квартир здесь будет минимум – менее 2% в составе постоянного жилого фонда, дома рассчитаны на семейный формат проживания. Комплексный подход к развитию территории заключается не только в возведении группы домов, но и всех социальных объектов, а также абсолютно новых инженерных объектов для города – современных очистных сооружений, котельной, подстанции и водозабора, проектирование которых также финансирует ИНК», -- отметил руководитель проекта строительства жилой и социальной инфраструктуры Иркутской нефтяной компании Игорь Драчёв.

Иркутский завод полимеров – часть крупного газохимического кластера, который реализует ООО «Иркутская нефтяная компания». Это первое в Восточной Сибири предприятие по производству полимеров из этана, обеспеченное собственным сырьем. Производственная мощность – 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Запуск завода позволит создать 1500 рабочих мест и внесет значительный вклад в инфраструктурное развитие Усть-Кута и севера региона.