Корпорация МСП поблагодарила ТПП Восточной Сибири за эффективную работу с бизнесом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Корпорация МСП» Александром Исаевичем и предпринимателями Приангарья. В мероприятии, состоявшемся на площадке Центра «Мой бизнес» в Иркутске, в том числе приняли участие президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь, председатели профильных комитетов при ТПП ВС, члены палаты. Основными темами обсуждения стали вопросы поддержки малого и среднего бизнеса Иркутской области, а также актуальные направления сотрудничества предпринимателей и Корпорации МСП.

В своем выступлении Игорь Кобзев отметил, что субъекты малого и среднего бизнеса вносят весомый вклад в развитие региональной экономики и наполнение областного бюджета, а также поблагодарил деловое сообщество Приангарья и крупнейшие бизнес-объединения региона за открытый и конструктивный диалог при разработке и обсуждении мер поддержки бизнеса в период пандемии. В свою очередь, Александр Исаевич рассказал, что в рамках реализации национального проекта по поддержке МСП Корпорация расширяет взаимодействие с бизнесом, открывает новые направления сотрудничества, совершенствует действующие программы и продукты.

Предприниматели, в том числе члены ТПП Восточной Сибири, в своих выступлениях озвучили беспокоящие их вопросы. Речь шла о действующих в связи с пандемией ограничениях на работу бизнеса в сферах общепита, туризма, спорта; смягчении излишней административной нагрузки на предпринимателей; поддержке инвестиционных и экспортоориентированных проектов субъектов МСП; необходимости введения налоговых льгот для плательщиков по УСН и ПСН и многом другом. Глава региона отметил, что все инициативы бизнеса будут проанализированы и дал соответствующие поручения профильным министерствам и ведомствам.

В заключение встречи Александр Исаевич вручил награды Корпорации МСП представителям бизнес-сообщества. Так, за значительный вклад в развитие бизнес-среды, освещение и популяризацию предпринимательства в Иркутской области награждены президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь и председатель комитета по туризму, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности при ТПП ВС Марина Григорьева. Кроме того, ТПП Восточной Сибири объявлена благодарность Губернатора Иркутской области за участие в организации мероприятий по программе «Недели торговых представителей» ведущих европейских государств, которые 2-3 июля 2021 года прошли в Иркутской области.