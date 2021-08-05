Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в августе

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий (исследование есть у SIA.RU) и составил августовский рейтинг вакансий с дистанционной занятостью, где предлагают самую высокую ежемесячную оплату. Удаленка позволяет работать из любой точки мира, а зарплатные предложения в вакансиях с таким форматом не ниже, чем при традиционный формах занятости.

Традиционно рейтинг высокооплачиваемых удаленных вакансий возглавляет предложение работы из ИТ-сферы. В компанию по разработке мобильных приложений требуется Flutter разработчик. Ему готовы платить до 300 000 рублей. В обязанности специалиста будет входить проектирование архитектурных приложений. От успешного кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от 2 лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter. Работодатель обещает сложные, но интересные и амбициозные задачи.

До 230 000 рублей готовы платить аналитику-консультанту в агентстве спортивной аналитики. Ему предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. В обязательных требованиях к вакансии работодатель указал стаж не менее 3 лет наличие базы данных и опыт работы с социальными сетями.

Рекрутер на удаленке может зарабатывать до 150 000 рублей. Специалист будет заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчётность. Для трудоустройства опыт в подборе или работы в кадровом агентстве будет преимуществом. Работодатель ждет от соискателя умение расставлять приоритеты и высокую продуктивность.

Доход от 120 000 рублей доступен главному специалисту по ОВиК, в обязанности которого входит проектирование вентиляции, разработка технического задания и выполнения предварительных расчетов. От кандидата требуется профильное высшее образование, опыт работы в проектных организациях, опыт прохождения московской и государственной экспертизы. Для трудоустройства соискателю необходимо пройти испытательный срок 3 месяца.

До 120 000 рублей может зарабатывать опытный Digital performance manager. Специалисту предстоит заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций и рекрутинговых активностей, а также оперативно обрабатывать входящие запросы и строить лояльные отношения с клиентами. В требованиях к вакансии работодатель указал умение составлять медиапланы и презентации, высшее или незаконченное высшее образование, а также настойчивость. Приветствуются опыт работы в должности HR, аккаунт менеджера или менеджера по продажам.

Программисту 1С готовы платить до 120 000 рублей. В его обязанности будет входить разработка на платформе 1С, обновление типовых конфигураций, консультирование и обучение пользователей. Для трудоустройства требуется высшее техническое образование, опыт работы с 1С не менее 3 лет, знание технологий веб-сервисов, Transact-SQL и основ информатики. Работодатель предоставляет сотрудникам социальный пакет.

Такой же уровень дохода, до 120 000 рублей, доступен PHP-разработчику. В задачи программиста будет входить разработка новых и обновление старых модулей собственной CRM. Работодатель указал в обязательных требованиях к вакансии знание PHP 5.6 и 7+, концепции функционального программирования, а также умение разбираться в чужом коде. Успешного кандидата готовы трудоустроить без испытательного срока.

До 100 000 рублей может зарабатывать инженер ПТО. Его обязанностями будет ведение исполнительной документации в удаленном формате: акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, журналы работ. Кандидату необходимо иметь высшее строительное образование, опыт работы от 1 года.