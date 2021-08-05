Закон о биометрии может ограничить работу Avito, «Яндекса» и Booking.com

Это связано с требованиями к минимальному собственному капиталу и доле иностранного участия, сообщает РБК.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что законопроект Минцифры, который уточняет требования к компаниям, работающим с биометрическими данными россиян, дискриминирует крупнейшие российские ИТ-компании.

Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, вносит поправки в правила аккредитации компаний, который обеспечивают идентификацию или аутентификацию пользователей с использованием биометрии. Так, ведомство предлагает аккредитовать для осуществления аутентификации компании, юрлицо которых не является иностранным, а также в уставном капитале которого доля участия иностранных юрлиц не превышает 49%.

Также минимальный размер собственного капитала такой компании не должен быть меньше 50 млн руб. Помимо этого у организации должна быть лицензия по разработке, производству, распространению шифровальных средств и защищенных информационных систем.

Тем, кто осуществляет идентификацию, необходимо соответствовать тем же требованиям, но минимальный размер собственного капитала должен быть не менее 500 млн руб.

РСПП считает, что положения законопроекта дискриминируют крупнейшие ИТ-компании, что может привести к отставанию России в развитии биометрии. В союзе попросили не распространять требования на компании, которые используют, но не передают биометрию через интернет.