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Четыре новых пассажирских автобуса на газовом топливе поступили в Братск

Машины приобретены по проекту «Чистый воздух», сообщили SIA.RU в администрации области.

Глава региона подчеркнул, на приобретение техники из бюджета региона выделено 92 млн рублей, ещё 15 млн рублей направлены из казны города Братска. Два автобуса из поступивших – средней вместимости марки ПАЗ, два других – большой вместимости марки НЕФАЗ.

Технику поставило ООО «Титан-Трейд». Как уточнили в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области, акты приёмки уже подписаны, в ближайшее время новые автобусы выйдут на городскую линию пассажирских перевозок. Также осенью ожидается поступление дорожно-коммунальной техники на газомоторном топливе.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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