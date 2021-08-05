Кредитное здоровье российских заемщиков продолжило улучшаться

Индекс кредитного здоровья достиг 99 пунктов, вернувшись на уровень начала 2014 года.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает, что по сравнению с предыдущим кварталом во 2 квартале 2021 года Индекс кредитного здоровья вырос на 1 пункт, достигнув 99 пунктов (п.п.) (в 1 кв. 2021 года – 98 п.п.).

Стоит отметить, что в последний раз данный показатель был выше 99 п.п. в 1 квартале 2014 года. При этом за прошедший год Индекс значительно укрепился – по сравнению со 2 кварталом 2020 года его рост составил 3 п.п. (во 2 кв. 2020 года – 96 п.п.).

В свою очередь, доля заемщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга (bad rate) в стране, во 2 квартале 2021 года довольно существенно сократилась - на 0,43 процентного пункта - с 12,11% (в 1 кв. 2021 года) до 11,68%.

НБКИ также проанализировало данные по кредитованию населения во всех федеральных округах (ФО) России. Во 2 квартале 2021 года «улучшение» кредитного здоровья было зафиксировано почти во всех федеральных округах страны. При этом наибольший рост Индекса был отмечен в Дальневосточном ФО – сразу на 2 п.п. В Центральном, Северо-Западном, Уральском, Южном, Приволжском и Сибирском округах значение Индекса увеличилось на 1 пункт. Северо-Кавказский ФО оказался единственным федеральным округом, где данный показатель за квартал не изменился.

По состоянию на 1 июля 2021 года в трех федеральных округах РФ значение Индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 104 пункта. Следом за ним расположились Приволжский (101 пп.), Северо-Западный (101 п.п.) федеральные округа. В свою очередь, в Дальневосточном ФО (99 пп.) Индекс кредитного здоровья оказался на общероссийском уровне, а в Уральском (98 пп.), Южном (98 пп.), Сибирском (94 пп.) и Северо-Кавказском ФО (91 пп.) – ниже среднего показателя по стране.

При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.