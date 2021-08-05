В зону задымления от лесных пожаров попал 81 населённый пункт Иркутской области

Это семь районов и один городской округ, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

В зону задымления от природных пожаров, действующих в настоящее время в соседнем регионе, попали северные районы Иркутской области. Это 11 населенных пунктов Катангского района, 20 населённых пунктов Киренского района, 6 населённых пунктов Бодайбинского района, 19 населённых пунктов Усть-Кутского района, 10 населённых пунктов Усть-Илимского района, 12 населённых пунктов Нижнеилимского района, 2 населённых пункта Казачинско-Ленского района, а также город Усть-Илимск.

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проводились замеры атмосферного воздуха по оксиду углерода в Усть-Кутском и Киренском районах, превышения предельно допустимых концентраций в воздухе опасных веществ также не зафиксировано.