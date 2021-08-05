Таможенники Сибири пресекли контрабанду белого нефрита на 400 млн рублей

6,5 тонн, нелегально добытого, белого нефрита планировали перевезти в Китай, сообщили SIA.RU в таможне.

Грузовик с крупной партией нефрита был остановлен на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения российско-казахстанской границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам.

Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом. Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза и предотвратили вывоз.

Операция проходила весной 2021 года. На сегодняшний день завершена экспертиза изъятого нефрита, согласно которой камни имеют признаки добычи нелегальным способом на месторождениях Республики Бурятии и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита дорогостоящего белого сорта по экспертным оценкам составляет около 393 млн рублей.

Таможенники проверили цепочку сделок с нефритом на внутреннем рынке и выяснили, что указанный в товаросопроводительных документах недропользователь к добыче изъятого камня отношения не имеет, а сделки купли-продажи являются фиктивными.

По имеющимся у оперативников данным, к пресеченной контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай. В феврале 2021 года подконтрольная им фирма получила по подложным документам новое разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня. Таможенники предотвратили контрабанду первой партии нефрита в рамках запланированных поставок на стадии замысла и ликвидировали сам канал.

«Осенью 2019 года Сибирская оперативная таможня уже пресекала на российско-казахстанской границе вывоз двух партий нелегально добытого зеленого нефрита общим весом 20 тонн стоимостью 50 млн рублей. Факты предотвращения контрабанды и снижение объемов экспорта камня в Китай через Казахстан за последние несколько лет дают основания полагать, что принимаемые таможенниками меры позволили сократить незаконный вывоз этого стратегически важного ресурса», – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.