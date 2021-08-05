Бизнесмена из Приангарья приговорили к 6,5 года колонии за ДТП, где погиб человек

Водителя автомобиля Dodge Caliber, 33-летнего бизнесмена суд приговорил к 6,5 года колонии за ДТП на трассе между городами Усть-Илимск и Братск Иркутской области, в результате которого погиб 23-летний парень. Установлено, что предприниматель в момент аварии был пьяным.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошел 19 июня 2020 года. Водитель Dodge Caliber не справился с управлением, съехал в кювет, в результате происшествия пассажир транспорта скончался.

«В ходе судебного разбирательства фигурант отрицал свою вину и заявил, что причиной произошедшего стало состояние дорожного покрытия, однако сторона обвинения опровергла эту версию», – говорится в сообщении. Отбывать наказание виновник аварии будет в колонии общего режима.