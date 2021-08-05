Суд вернул в число памятников исключенную оттуда ранее гостиницу «Сибирь» в Иркутске

Общественность города Иркутска добилась через Иркутский областной суд отмены приказа службы по охране объектов культурного наследия региона об исключении гостиницы «Сибирь» в областном центре из списка памятников, сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» проекта «В поле зрения», представители которого были ответчиками в суде.

Фото со страницы проекта «В поле зрения» в соцсети «ВКонтакте»

«Простые иркутяне не хотели, чтобы историческое здание гостиницы было уничтожено, а вместо него появился очередной безликий торгово-офисный центр из стекла и бетона. Иркутские архитекторы, историки, журналисты и фонд «В поле зрения» доказали в суде, что гостиница «Сибирь» уникальна и заслуживает право жить. <…> Конечно, после трагического пожара 1995 года облик «Сибири» уже не вызывает былой гордости за творение архитектора Миталя, запечатленного на многих открытках Иркутска. Но даже сохранившаяся часть здания ценна – такой вывод сделали эксперты Басина и Лисицина, назначенные судом», – говорится в сообщении.

Во время заседания решение суда поддержала областная прокуратура.

Гостиница «Сибирь» располагается на улице Ленина, она работала с 1934 по 1995 год. Объект является одним из немногих образцов иркутского конструктивистского стиля. Проект гостиницы разработал архитектор Казимир Войцехович Миталь. Первоначальное название – гостиница «Центральная».

В ночь на 13 марта 1995 года в гостинице произошел крупный пожар, который уничтожил центральную и левую ее часть – 3325 квадратных метров поэтажной площади. Погибли 7 человек, 5 человек пропали без вести, 21 человек пострадал. После пожара левое крыло было полностью снесено. В правом крыле находится офисный центр.