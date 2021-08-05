Грунтовые воды подтопили ТРЦ «Яркомолл» в Иркутске

Цокольный этаж торгово-развлекательного центра «Яркомолл» в столице Приангарья подтопили грунтовые воды, сообщают «Вести-Иркутск».

Впервые топить учреждение начало около 5 дней назад: сначала складские помещения, сегодня уровень воды поднялся выше. «Грунтовые воды топят цокольный этаж торгового центра целый рабочий день. Сейчас некоторые входы на этаж закрыты. Работают не все эскалаторы. Но, тем не менее, павильоны продолжают торговать и параллельно с этим борются с водой», – говорится в сообщении и отмечается, что в свободное от уборки время продавцы перекладывают товар на полки повыше, им придется понести убытки.

Уровень воды в некоторых местах цокольного этажа достигает 15 сантиметров. Собственник здания направил письма о произошедшем в ГУ МЧС РФ по Иркутской области, администрацию города и территориальный отдел водных ресурсов по Приангарью. В администрации ТРЦ считают, что подъем грунтовых вод вызвал увеличенный сброс воды на Иркутской ГЭС.

В Енисейском же бассейновом водном управлении сообщили, что причина подтопления заключается в отсутствии гидроизоляции подвальных помещений в здании.