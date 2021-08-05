Глава Корпорации МСП предложил властям Иркутской области смягчить режим работы общепита

Генеральный директор АО «Корпорация МСП», входящего в группу ВЭБ.РФ, Александр Исаевич предложил властям Иркутской области на час увеличить время работы заведений общепита, которым из-за пандемийных ограничений сейчас разрешено принимать посетителей с 06:00 до 23:00, пишет ТАСС.

«Если есть возможность, продлите чуть-чуть время работы. Этот час – с 23:00 до 00:00 – позволит бизнесу чуть дольше работать», – обратился Исаевич к губернатору Приангарья Игорю Кобзеву в четверг на встрече с предпринимателями в Иркутске.

Глава региона сообщил в свою очередь, что эту тему еще раз обсудит со специалистами по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия. Решение по вопросу планируется принять на следующей неделе.