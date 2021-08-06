Омниканальную платформу ВТБ внесли в реестр отечественного ПО

Платформа была создана в рамках технологической трансформации банка. Она позволила ВТБ кратно ускорить ввод новых продуктов и сервисов для клиентов, с помощью нее банк обеспечивает возможность бесшовного перехода клиентов между различными каналами получения услуг.

Внесение платформы в реестр отечественного ПО дает возможность ВТБ вывести ее на коммерческий рынок, то есть реализовать модель platform-as-a-service. Банк сможет предложить платформу компаниям с государственным участиям, так как на них распространяются условия по использованию отечественного ПО.

Платформа построена на основе открытых программных интерфейсов (API) и включает в себя несколько служебных сервисов — единый планировщик заданий, удобную консоль управления, единую платформу аутентификации и авторизации и другие сервисы.

«ВТБ в рамках цифровой трансформации создает технологические платформы, которые станут основой для реализации стратегических целей банка, в том числе 100% доступности финансовых услуг онлайн. Наша омниканальная платформа помогает обеспечивать единое качество продуктов и услуг во всех удобных клиентам каналах. Кроме того, мы также повысили свою независимость от иностранных продуктов. Внесение омниканальной платформы ВТБ в реестр отечественного ПО — это важный этап, который даёт нам возможности делиться своими сервисами с другими участниками рынка», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.