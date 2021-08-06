ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов онлайн для всей России

ВТБ и «Ростелеком» подписали соглашение о предоставлении Минцифры России системы для выдачи пользователям госуслуг сертификатов электронной подписи.

ВТБ и «Ростелеком» создают единую цифровую платформу подписания в инфраструктуре электронного правительства на базе отечественного ПО и оборудования, а также сертифицированного программно-аппаратного решения для дистанционной выдачи, управления и применения сертификатов электронной цифровой подписи, в том числе на мобильных устройствах.

Платформа подписания позволит:

— бесплатно получить гражданам сертификат электронной подписи;

— обеспечить сервисы подписания, управления и хранения электронных документов для всего рынка по единым стандартам;

— обеспечить гражданам возможность получать больше цифровых государственных и коммерческих сервисов за счет повышения доступности использования ЭЦП;

— предоставить юридическим лицам и государственным органам возможности бесшовного цифрового взаимодействия с формированием юридически значимых документов, их обработки и хранения в едином архиве.

«Создание „Единой цифровой платформы подписания“ — большой шаг в цифровизации взаимодействия гражданина, бизнеса и государства, он позволит перевести множество операций и документов в цифровой, безбумажный формат. „Платформа“ упростит и ускорит юридические операции, на которые все мы сегодня тратим и наше время, и силы. ВТБ активно развивает направление для повышения качества жизни людей, платформа — еще один проект, построенный на принципе совместной реализации. Мы применим всю профессиональную экспертизу ВТБ и созданные в рамках цифровой трансформации банка технологии для реализации такого масштабного и нужного для России проекта», — сказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Единая цифровая платформа подписания» призвана создать технические условия для юридически значимого документооборота и повысить уровень доверия между всеми участниками процесса, она позволит дистанционно создавать и подписывать самые разнообразные документы — договоры купли-продажи, кадровые документы, доверенности и другие. Актуальность этой задачи существенно возросла в условиях пандемии COVID-19, но будет важна и после нее. Наша платформа поможет пользователям ставить электронные подписи практически в любом месте мира, где есть доступ в интернет, сэкономить время на поездки, сократить потребление бумаги и обеспечить надежную сохранность цифровой документации«, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.