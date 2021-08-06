ВТБ планирует перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков

28 июля 2021 года ВТБ подал ходатайство в Банк России о получении разрешения на применение ПВР-подхода (переход на внутренние рейтинги в регуляторных целях в соответствии с требованиями Положения 483-П ЦБ РФ) для расчета величины кредитного риска и капитала. Этот подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.

Основное преимущество ПВР-подхода в том, что банк после проведенной регулятором валидации и соответствующего разрешения получает возможность оценивать кредитный риск на основании собственных моделей и накопленной за предыдущие годы статистики.

ВТБ последовательно интенсивно развивал системы и процедуры управления рисками и капиталом. Это обеспечивало высокую степень готовности банка к переходу на ПВР. В процессах банка уже долгое время используются соответствующие модели определения вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте, рейтинговые системы, RWA-калькулятор и прочее. Но решение о подготовке к подаче заявки банк принял в конце 2019 года после того, как Банк России объявил о планах по досрочному внедрению стандартов «Базель 3» в части ПВР и была проведена соответствующая оценка экономических эффектов от перехода на ПВР. Были внесены несколько важных изменений, учитывающих накопленную практику применения внутренних моделей, — они снизили консервативность применяемых коэффициентов, однако установили при этом дополнительные требования к полноте данных для построения моделей и их точности.

«Провести значимые изменения без остановки текущих процессов управления кредитным циклом позволили реализованный в банке новый производственный процесс и программный подход к реализации масштабных изменений. Изменения вносились параллельно во все слои ПВР-архитектуры, обеспечивая при этом соблюдение требований use-test. Важно, что заявка банка стала первой в России по-настоящему безбумажной заявкой на ПВР: все документы были поданы в электронной форме с использованием личного кабинета Банка России», — сказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

«Мы очень надеемся, что с учетом накопленной Банком России практики, с валидацией и принятием решения получится уложиться в один год. В случае принятия Банком России положительного решения мы рассчитываем начать применение ПВР-подхода уже в 2022 году и получить позитивный эффект на капитал, подтверждающий экономическую целесообразность перехода на ПВР. На первом этапе мы начнем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля, затем в соответствии с планом последовательного применения переведем на ПВР все значимые сегменты активов», — сообщил член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.