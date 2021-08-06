Примсоцбанк повысил ставки по вкладам

В Примсоцбанке изменились ставки по срочным вкладам, сообщает пресс-служба банка. В их число вошли «Карта+Депозит», «Льготный вклад для пенсионеров», «Пенсионный», «Спринт 31», «Рациональный», «Надежный», «Инвестиционный», «Спринт VIP», «Накопительный», «Карта+Депозит. Онлайн», «Спринт 31 Онлайн», «Рациональный Онлайн», «Надежный Онлайн», «Пенсионный Онлайн», «Спринт VIP Онлайн», «Накопительный Онлайн».



Ставка по вкладу «Карта+Депозит» составляет: при сроке вклада 1-180 - 5,4%, при сроке вклада 181-367 - 5,8%. Минимальная сумма вклада - 500 рублей. Ежемесячно, в последний день каждого месяца, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Карта+Депозит". Пополнение доступно в течение всего срока вклада без ограничений минимальной суммы и периодичности внесения денежных средств.



Ставка по вкладу «Льготный вклад для пенсионеров» составляет 5,2%. Минимальная сумма вклада – 500 рублей. Вклад открывается на 350 дней, начисление и выплата процентов ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Льготный вклад для пенсионеров". При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются в полном объеме.



Ставка по вкладу «Пенсионный» составляет 6,3%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 367 дней, начисление и выплата процентов производится каждые три месяца, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Пенсионный депозит". При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования".



Ставка по вкладу «Спринт 31» составляет 5,7%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 31 день, начисление и выплата процентов производится по окончании срока вклада. Капитализация не предусмотрена. При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования".



Ставка по вкладу «Рациональный» составляет 6,3%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 367 день, начисление и выплата процентов производится ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Рациональный". При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по льготной ставке в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе: 1-180 дней - 0,01%, 181-366 дней - 4,00%.



Ставка по вкладу «Надежный» составляет 6,0%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 181 день, начисление и выплата процентов производится по окончании срока вклада. Капитализация не предусмотрена. При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования".



Ставка по вкладу «Инвестиционный» составляет 7,0%. Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей. Вклад открывается на 367 дней, начисление и выплата процентов производится по окончании срока вклада. Капитализация не предусмотрена. При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования".



Ставка по вкладу «Накопительный» составляет 6,4%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 732 дня, начисление и выплата процентов производится каждые 365 дней, а также по окончании срока вклада. Проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу. Досрочное расторжение: при расторжении в первые 365 дней – ставка «До востребования», при расторжении после 365 дней – ставка 4%.



Ставка по вкладу «Карта+Депозит. Онлайн» при сроке вклада 1-180 - 5,5%, при сроке вклада 181-367 - 5,9%. Минимальная сумма вклада – 500 рублей. Начисление и выплата процентов производится ежемесячно, в последний день каждого месяца, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Карта+Депозит. Онлайн". При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются в полном объеме.



Ставка по вкладу «Спринт 31 Онлайн» составляет 5,8%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 31 день, начисление и выплата процентов производится по окончании срока вклада. Капитализация не предусмотрена. При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования".



Ставка по вкладу «Рациональный Онлайн» составляет 6,4%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 367 дней, начисление и выплата процентов производится ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по льготной ставке в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе: 1-180 дней - 0,01%, 181-366 дней - 4,00%.



Ставка по вкладу «Надежный Онлайн» составляет 6,1%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 181 день, начисление и выплата процентов производится по окончании срока вклада. Капитализация не предусмотрена. При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования".



Ставка по вкладу «Пенсионный Онлайн» составляет 6,4%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 367 дней, начисление и выплата процентов производится каждые три месяца, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу. При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования".



Ставка по вкладу «Накопительный Онлайн» составляет 6,5 %. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 732 дня, начисление и выплата процентов производится каждые 365 дней, а также по окончании срока вклада. Проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу. При досрочном расторжении: при расторжении в первые 365 дней – ставка «До востребования», при расторжении после 365 дней – ставка 4%.