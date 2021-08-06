При поддержке Примсоцбанка появится "Горнолыжная трасса" и Фотозона «Горный Воздух» на ВЭФ-2021

В рамках Восточного экономического форума-2021 рекламное агентство «Эддисон» осуществит застройку экспозиции Сахалинской области на выставке "Улица Дальнего Востока". Примсоцбанк и «Эддисон» уже заключили договор о предоставлении банковской гарантии по контракту на реализацию данного проекта в рамках Восточного экономического форума-2021.

Представители агентства поделились информацией о том, что они готовят арт-объект "Горнолыжная трасса" и Фотозону «Горный Воздух» на крыше и у подножья павильона Сахалинской области. Ознакомиться с экспозицией жители и гости Владивостока смогут на набережной ДВФУ в дни проведения Восточного экономического форума – со 5 по 7 сентября 2021 года.

Для справки: Агентство EDDISON («Эддисон») было основано в 1997 году во Владивостоке и сегодня является одним из ведущих компаний в области организации мероприятий на Дальнем Востоке. В штате агентства трудится более 20 специалистов в области управления проектами, рекламы и PR, креатива и дизайна. С Примсоцбанком компания сотрудничает более 6 лет.