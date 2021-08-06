Банк «Открытие» заключил с Группой ЦДС сделку проектного финансирования на 11,5 млрд рублей

Банк «Открытие» предоставил Группе ЦДС кредитные средства на сумму 11,5 млрд руб. для строительства жилого квартала «Новые горизонты» совокупной площадью 185 тысяч м2.

«Это уже вторая сделка нашего банка с Группой ЦДС — первую, с лимитом финансирования в 3,9 млрд руб. мы реализовали еще в прошлом году, — отметил Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка „Открытие“. — Средства на строительство нового квартала будут поэтапно выделяться в течение ближайших лет, таким образом, наше взаимовыгодное сотрудничество вышло на уровень долгосрочного финансового партнерства».

«Активное сотрудничество с крупнейшими региональными застройщиками входит в число наших стратегических приоритетов, — прокомментировала сделку Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка „Открытие“. — В работе с нами клиенты ценят широкий набор решений, индивидуальный сервис, качество и гибкость в структурировании сделок. Уверены, что ЖК „Новые горизонты“ будет комфортным для его жителей, а четкое и ритмичное финансирование банка „Открытие“ позволит застройщику реализовать все идеи, заложенные в этот проект».

«Стратегическим финансовым партнером в реализации масштабного проекта ЦДС „Новые Горизонты“ выступил банк „Открытие“, с которым уже не один год нас связывают крепкие взаимовыгодные отношения. Второй, более крупный кредит, выделенный на застройку нового участка, только подтверждает правильность выбранных стратегий и мероприятий, которые мы предпринимаем для успешного развития проектов компании, — сообщила Ажар Лотик, директор по финансам Группы ЦДС. — Мы рады долгосрочным партнерским отношениям с банком, входящим в ТОП-10 российских кредитных организаций, что, в свою очередь, отражает надежность Группы ЦДС как застройщика».

ЦДС «Новые Горизонты», участок 2 — продолжение проекта комфорт-класса ЦДС «Новые Горизонты» (участок 7). На втором участке будут возведены шесть корпусов высотой от 17 до 23 этажей, корпуса имеют нумерацию с третьего по восьмой. В них разместятся 3738 квартир. Особенность застройки второго участка — просторный внутренний двор, закрытый от машин и посторонних. Дома будут введены в эксплуатацию в 1 квартале 2024 года. В непосредственной близости от нового квартала предусмотрены социальные объекты: три детских сада на 775 мест и школа для 1383 учеников.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Группа ЦДС на протяжении 21 года успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в число крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов. В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 12 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.