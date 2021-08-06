Школьники Иркутской области смогут принять участие в программе «Сириус. Лето: начни свой проект»

Ее запустил центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей». Об этом SIA.RU сообщили в министерстве образования Иркутской области.

Как пояснили в ведомстве, одной из задач образовательного центра «Персей», является организация участия школьников Приангарья в масштабных проектах и образовательных программах Фонда «Талант и успех», которые реализуются в Образовательный центр «Сириус».

Новый сезон федерального проекта объединит молодых исследователей, вузы и бизнес при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Программа «Сириус. Лето» направлена на то, чтобы школьники в течение лета смогли найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными вопросами науки, технологии и бизнеса, а также наставника из числа студентов.

Во втором сезоне Всероссийской программы «Сириус. Лето: начни свой проект» школьники, студенты, вузы, научно-исследовательские институты и бизнес будут совместно работать над актуальными задачами российской науки и приоритетными технологиями для развития регионов.

По словам руководителя Образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, проект вовлекает молодежь в решение отраслевых и научных задач в интересах страны, на практике знакомит школьников с университетами и предприятиями своих регионов, передовыми разработками ведущих научно-исследовательских центров, помогает партнерам найти будущих сотрудников. Выстроить эффективную работу и достичь результата проектным командам, как отметила Елена Шмелева, помогают региональные центры, работающие по модели «Сириуса».

Регистрация для студентов-наставников и школьников открыта по ссылке: https://siriusleto.ru/.