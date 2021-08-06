Новости

S7 Airlines запустила услугу «Дополнительное место»

Она дает возможность пассажирам приобрести место рядом с собой в полете, рассказали SIA.RU в компании.

Услуга распространяется как на экономический, так и на бизнес-класс обслуживания. При заказе «Дополнительного места» пассажиру будет доступна увеличенная норма провоза багажа в соответствии с выбранным тарифом.  

Стоимость услуги «Дополнительное место» равна стоимости основного места, которое выбрал пассажир, без учета аэропортовых сборов.   

Заказать такую дополнительную опцию можно только при покупке билетов на сайте, в мобильном приложении или в офисах агентов S7 Airlines. Основное и дополнительное место пассажира оформляются единым билетом. Если же пассажир уже приобрел билет и хочет воспользоваться услугой, тогда ему необходимо сделать возврат купленного билета (если это возможно согласно тарифу) и после этого оформить новый, с заказом «Дополнительного места».   

Подробную информацию о новой услуге можно найти на сайте авиакомпании.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
За прошедшие сутки 27 жителей Приангарья скончались от коронавируса
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в 35 российских регионах
На прививку как на праздник
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании