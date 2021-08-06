Сейчас не лучшее время для покупки и продажи авто – автовладельцы

Исследовательский холдинг Ромир провел опрос (есть у SIA.RU) среди автовладельцев и выяснил, как они оценивают время для покупки и продажи автомобиля, а также что ожидают от авторынка в ближайшее время.

Больше половины респондентов считают, что сейчас не лучшее время для покупки (53%) и продажи (56%) авто. Это связано с ростом цен на новые автомобили и их дефицитом. Владельцы боятся, что после продажи не cмогут подобрать новый автомобиль по приемлемой стоимости.

Также 81% считает, что цены на автомобили в ближайшее время еще вырастут. Кроме того, большинство автовладельцев (62%) ожидают повышение ставок по кредитам на приобретение автомобиля.

«Цены на автомобили в последнее время росли, сформировались ожидания, что эта тенденция будет продолжена. Такие предположения часто имеют эффект самоисполняющегося пророчества и сами в том числе подогревают рост цен. Повышение ключевой ставки ЦБ и ставок по кредитам для потребителей обычно ведут к охлаждению рынка и снижению спроса, но пока, по нашим наблюдениям, перевешивает ожидание роста цен», – прокомментировала результаты исследования директор по работе с клиентами Ромир Людмила Фукова.