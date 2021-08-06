Иркутяне стали получать оповещения об исследованиях в мессенджеры

«МТС» сообщили SIA.RU о подключении Иркутского областного клинического консультативно-диагностического Центра к сервису «МТС Коммуникатор», с помощью которого пациенты оперативно получают оповещения в мессенджеры о готовности результатов исследования, а также оповещения, касающиеся настройки Личного кабинета и оплаты услуг.

Сервис помогает Иркутскому диагностическому центру оперативно оповещать пациентов в мессенджеры, и сократить расходы на рассылку сообщений. Кроме того, если сообщение, например, не было доставлено через Viber, оно будет доставлено по SMS. Отправителю доступна подробная статистика о статусе доставки сообщений и планирование рассылки информации на определенную дату и время.

Обратившиеся в ИДЦ горожане, получают автоматические оповещения, касающиеся готовности результатов исследований, условий оплаты услуг, а также инструкцию по созданию и активации Личного кабинета, который позволяет выполнить большинство наиболее типичных операций через интернет. Через Личный кабинет пациент имеет доступ к персональной медицинской карте пациента и может вести запись на прием и оплату онлайн, а также просматривать и печатать результаты выполненных исследований. Все это помогает разгрузить call-центры медучреждения.

«Большая часть звонков, поступающих на линии центра, относится к вопросам работы и записи к специалистам и на исследования, и отработка диспетчерами этих обращений занимает существенное время. Особенно сейчас, когда мы наблюдаем возросшее количество обращений в связи с COVID-19. Автоматизация процесса записи на исследования и получения информации решает ряд вопросов и для нас, и для наших пациентов. Рассылка в мессенджеры исключает живой контакт, а ее возможности помогают максимально просто переориентировать пациентов в Личный кабинет, где они могут получить конфиденциальную информацию без очередей и дозвона в Центр», – делится начальник отдела информационных технологий Иркутского областного клинического консультативно-диагностического Сиротенко Владислав Анатольевич.

«Цифровые решения в очередной раз становятся инструментом для решения непростых задач региона и бизнеса в период пандемии. Сервис «МТС Коммуникатор», который объединяет основные мессенджеры помимо оперативности имеет еще несколько плюсов: исключает сбои и другие причины недоставки сообщения, так как предусмотрен каскадный метод рассылки, а также рассылка в Viber стоит для отправителя меньше, чем рассылка по SMS, и при этом является наиболее востребованным каналом для адресата», – рассказал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.