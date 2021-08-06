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Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в 35 российских регионах

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Заболеваемость коронавирусом в России растет в 35 регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом в 15 из них она выше средних показателей по стране, поэтому ослаблять ограничения пока рано.

По словам госпожи Поповой, стабилизация ситуации отмечается в 28 регионах, устойчивое снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией — в 22 регионах. «Ситуация остается напряженной, но, безусловно, ситуация меняется»,— сказала глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Сегодня, 5 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко перечислил российские регионы с наиболее тревожной ситуацией с коронавирусом. Серди них — Тува, Республика Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская область, Самара и Красноярский край.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в 35 российских регионах
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