Потребление электроэнергии в Иркутской области увеличилось на 4,2%, выработка на 9,8%

Согласно данным Филиала Системного оператора – Иркутское РДУ (есть у SIA.RU), в июле 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 4132,6 млн кВт•ч, что на 4,2% больше, чем в июле 2020 года.

С начала 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 34 045,3 млн кВт•ч, что больше объёма потребления за январь – июль 2020 года на 5,3%. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии увеличилось на 5,8 %.

Электростанции Иркутской области с начала 2021 года выработали 37 014,0 млн кВт•ч, что на 9,8% больше объема выработки за первые семь месяцев 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии увеличилась на 10,4%. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий составила 6776,9 млн кВт•ч, что на 7,0% меньше, чем за такой же период 2020 года. Выработка ГЭС увеличилась на 14,4% и составила 30 237,1 млн кВт•ч.