Татуировка может стать причиной отказа в приеме на работу

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, провела опрос (есть у SIA.RU) среди жителей Иркутской области, и выяснила, могут ли заметные черты внешности привести к отказу при приеме на работу.

К заметным чертам внешности относятся шрамы на лице, татуировки, большие родимые пятна, следы от ожогов, протезы, отсутствие зуба и так далее. 14% жителей Иркутской области признались, что хотя бы раз стакивались с отказом потенциального работодателя из-за перечисленных недостатков, и это, кстати, самый высокий показатель по Сибири.

Чаще всего сложности с трудоустройством из-за особенностей внешности испытывали специалисты из сфер «транспорт, логистика» (10%), административный персонал (9%), «наука, образование», «медицина, фармацевтика» и «начинающие специалисты» (по 7%).

Кроме того, причиной отказа, по мнению 6% жителей региона, стал их лишний вес. Чаще других с подобной проблемой сталкивались специалисты по маркетингу, рекламе и PR, а также сотрудники кадровой службы.

«Сейчас работодатели становятся более толерантными к соискателям, которые выглядят «не как все», поскольку дефицит кадров во многих профсферах мотивирует оценивать, прежде всего, деловые качества. Кроме того, в трудовом кодексе прямо говориться о том, что соискателю не могут отказать при приеме на работу из-за внешности, поскольку это будет являться дискриминацией». – прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования, ссылка на источник (для электронных изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна.