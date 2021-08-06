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Незаконные рубки леса выявили в Зиминском районе Иркутской области

В них обвиняют 24 местных жителей, рассказали SIA.RU в прокуратуре области.

По версии следствия, жители города Зимы, организовавшие преступное сообщество и вошедшие в него, сформировали из числа местных жителей, обладающих навыками в сфере лесозаготовки, бригады «черных лесорубов». С 2018 по 2019 годы под видом законной предпринимательской деятельности они осуществили 25 нелегальных рубок древесины породы «сосна». Впоследствии древесину перевозили и продавали в Зиме и Зиминского района.

Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации в результате незаконных рубок, составила свыше 15 млн рублей.

В целях легализации доходов, полученных от незаконной деятельности, участники преступного сообщества совершили финансовые операции по приобретению имущества на сумму 5,5 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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