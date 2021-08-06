Ярмарку вакансий в Иркутске провели Почта России и Центр занятости населения

Наиболее востребованными среди участников ярмарки стали вакансии водителей, операторов и менеджеров среднего звена. В открытом диалоге соискатели получили ответы на интересующие вопросы о трудоустройстве лично от работодателя, сообщают в пресс-службе Почты России.

«Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение, гибкий график работы, социальные гарантии. Новые сотрудники могут выбрать место работы рядом с домом, в случае необходимости можно трудоустроиться по совместительству», – рассказала заместитель директора по кадровым и социальным вопросам УФПС Иркутской области Наталия Осенкова.

В 2020 г. Почта России приняла на постоянную и временную работу более 2 000 жителей региона. С начала этого года число новых сотрудников только в Иркутске превысило 350 человек.

В Приангарье кандидатам открыты вакансии операторов по работе с клиентами, почтальонов, начальников отделений и их заместителей. Также требуются специалисты и менеджеры среднего и высшего звена на работу в структурные подразделения управления федеральной почтовой связи Иркутской области.

Для новых сотрудников отделений связи действует программа «Наставничество» - новичкам помогают освоить ключевые навыки и программы, необходимые в работе. Так сокращается адаптационный период и идёт подготовка к особенностям профессиональной деятельности. Специалисты также получают возможность карьерного старта и участия в молодежных корпоративных проектах.

О вакансиях УФПС Иркутской области можно узнать по телефону: 8 (901) 6303930; 8 (3952) 38-74-01; 8 (3952) 28-06-80 доб. 2011, 2013, 2035, или ознакомиться на официальном сайте Почты России в разделе «Вакансии».