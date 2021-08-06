Режим ЧС ввели в семи районах Иркутской области

Такое решение приняли из-за лесных пожаров, сообщают SIA.RU в администрации области.

Согласно указу губернатора режим ввели в:

Киренском р-не,

Усть-Кутском р-не,

Катангском р-не,

Усть-Илимском р-не,

Нижнеилимском р-не,

Мамско-Чуйском р-не,

Чунском р-не.

Там вводится полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность.

– С учетом того, что режим ЧС уже был введен в двух муниципальных образованиях региона и есть неблагоприятный прогноз по погодным условиям, было принято данное решение. Таким образом, с учетом сложившейся обстановки, в семи муниципалитетах области нужно полностью ограничить въезд в леса, – сказал Игорь Кобзев.

В Киренский район уже выдвинулись силы Центрального военного округа. Колонна из 39 человек и 19 единиц техники должна прибыть на территорию 7 августа. В Братске будут базироваться самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, которые задействуют в тушении пожаров.

Как сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин, лесная техника по согласованию с арендаторами лесных участков перейдет в распоряжение оперативного штаба и будет использоваться для ликвидации пожаров.

Сейчас в Иркутской области продолжает действовать 40 природных пожаров. Общая пройденная огнем площадь – 120071 га, из них 117558 га – лесная. Площадь активного горения составляет 81,54 га. За минувшие стуки ликвидировано 14 пожаров. Продолжает оставаться сложной ситуация в Катангском (22 пожара) и Киренском районах (5 пожаров). В тушении задействованы 954 человек, 119 единиц техники, 7 воздушных судов.