За прошедшие сутки 27 жителей Приангарья скончались от коронавируса

Дневной прирост составил 401 случай заболевания. Общее число заболевших – 88 222.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 312 людей, скончались от инфекции – 27. В больницах области находятся 4,2 тысячи людей.

Иркутская область по суточному числу смертей от коронавируса несколько дней подряд входила в тройку лидеров в России. Глава минздрава области объяснил причины высокой смертности.