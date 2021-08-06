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За прошедшие сутки 27 жителей Приангарья скончались от коронавируса

Дневной прирост составил 401 случай заболевания. Общее число заболевших – 88 222.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 312 людей, скончались от инфекции – 27. В больницах области находятся 4,2 тысячи людей.

Иркутская область по суточному числу смертей от коронавируса несколько дней подряд входила в тройку лидеров в России. Глава минздрава области объяснил причины высокой смертности.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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