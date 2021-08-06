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В Иркутской области в естественную среду обитания выпустили пять медведей

Трех из них еще маленькими подкинули в питомник К-9, сообщили SIA.RU в администрации области.

Еще двух отдали также в питомник на передержку и не забрали. На протяжении года медведи жили в клетках при минимальном контакте с людьми. Это было сделано специально, чтобы дикие животные не привыкали к человеку.  

Министерство лесного комплекса региона оказало помощь в транспортировке животных в Магданский заказник, который расположен на территории Качугского района Прибайкалья. Туда хищников доставили вертолетом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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