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С начала пандемии в Иркутске коронавирусом заболела 31 тысяча человек

За сутки в столице Приангарья новой инфекцией заболели 129 людей. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области 6 августа.

Из 401 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 129 (всего 31 214),
  • в Усть-Илимске – 29 (всего 5 579),
  • в Братске – 28 (всего 4 944),
  • в Усть-Кутском районе – 25 (всего 3 510),
  • в Усолье-Сибирском – 25 (всего 2 133).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 31 214,
  • Ангарск – 8 621,
  • Иркутский район – 6 089,
  • Усть-Илимск – 5 579,
  • Братск – 4 944.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России пока достаточно напряженная, но наметилась тенденция к стабилизации эпидемического процесса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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