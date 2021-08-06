С начала пандемии в Иркутске коронавирусом заболела 31 тысяча человек

За сутки в столице Приангарья новой инфекцией заболели 129 людей. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области 6 августа.
Из 401 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 129 (всего 31 214),
- в Усть-Илимске – 29 (всего 5 579),
- в Братске – 28 (всего 4 944),
- в Усть-Кутском районе – 25 (всего 3 510),
- в Усолье-Сибирском – 25 (всего 2 133).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 31 214,
- Ангарск – 8 621,
- Иркутский район – 6 089,
- Усть-Илимск – 5 579,
- Братск – 4 944.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России пока достаточно напряженная, но наметилась тенденция к стабилизации эпидемического процесса.