Спрос на специалистов в IT вырос на 24%

Работа.ру изучила более 200 тысяч вакансий (исследование есть у SIA.RU) и более 200 тысяч резюме, опубликованных на сервисе в июле, и выяснила, как изменился российский рынок труда по сравнению с июнем 2021 года.

Традиционно в летний период активность работодателей и соискателей снизилась. При этом, в некоторых отраслях наблюдается значительный рост спроса на новых сотрудников.

Наибольший прирост числа новых вакансий заметен в отрасли IT, интернета и телекома – +24%. Значительно выросла активность работодателей в отрасли культуры, образования и госслужбы – +10% новых вакансий. Еще на 7% больше вакансий в июле опубликовали в сфере финансов и страхования.

Чаще всего на сервисе Работа.ру в июле в IT, интернета и телекома искали менеджеров, специалистов и инженеров. Компании из сферы культуры, образования и госслужбы нуждались в учителях, воспитателях и педагогах. Среди специалистов в сфере финансов и страхования был высок спрос на менеджеров, операторов и бухгалтеров.

В июле соискатели чаще всего искали работу в отраслях офисных служб и бизнес-услуг, сфере услуг, отрасли транспорта и логистики, торговле и маркетинге. Больше всего откликов от соискателей в июле получили вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, охранников, комплектовщиков и операторов call-центров.