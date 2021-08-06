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С начала 2021 года из Иркутской области экспортировали 4,5 млн кубометров леса

За отчетный период общий объем отгрузки экспортируемых лесоматериалов составил 4 млн 483 тыс. кубометров (на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Из них: пиломатериалов – 3,5 млн кубометров (77,7% от общего объема отгрузок), круглого леса – 998 тыс. кубометров (22,3%), рассказали SIA.RU в таможне. 

«По итогам полугодия на долю древесины, отгруженной на экспорт из Иркутской области, пришлось 55 % от общего объема экспорта леса Сибирского Федерального округа», – отметил исполняющий обязанности начальника Иркутской таможни Андрей Новосельцев.

Снижение общих объемов отгрузки экспортируемых лесоматериалов в регионе деятельности Иркутской таможни за январь – июнь 2021 года произошло, в основном, за счет снижения на 9,3% к аналогичному периоду прошлого года отгрузок пиломатериалов, тогда как объем отгрузок круглого леса по сравнению с 1 полугодием 2020 года снизился незначительно – на 1,7%. 

Для повышения эффективности фактического таможенного контроля количество проведенных Иркутской таможней досмотров за отчетный период в отношении экспортируемого леса и лесоматериалов к аналогичному периоду 2020 года увеличилось на 34,5%. 

Общая сумма назначенных Иркутской таможней штрафов по выявленным правонарушениям в сфере лесоэкспорта составила свыше 17 млн рублей (взыскано 15,8 млн рублей).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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