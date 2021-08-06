Пищеблоки модернизируют в 32 школах Приангарья

Это необходимо для обеспечения горячим питанием учащихся начальных классов, сообщил SIA.RU в администрации области.

На эти цели из областного бюджета было выделено 189 млн рублей. На средства устанавливаются модульные столовые, проводится капитальный ремонт пищеблоков, приобретается технологическое оборудование и мебель.

Все объекты должны быть сданы к 1 сентября.

Министр образования Иркутской области Максим Парфёнов напомнил, что с нового учебного года все учащиеся начальных классов в Иркутской области будут получать горячее питание. На эти цели бедует направлено почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.