Банк «Открытие» упростил доступ предпринимателей к брокерским услугам в интернет-банке

Банк существенно расширил функционал «Бизнес-портала» – интернет-банка для малого и среднего бизнеса: новые опции упрощают доступ к брокерским услугам, рассказали SIA.RU в банке.

В числе сервисов, упрощающих ведение бизнеса онлайн, добавлен ряд функций:

Онлайн-формирование документов на открытие брокерского счета. Процедура не требует визита в офис и занимает несколько минут.

Витрина продуктов брокерского обслуживания. В этом разделе сгруппированы основные продукты для предпринимателей – клиентов банка.

Перевод средств в рублях с расчетного на брокерский счет клиента. Теперь для перевода денежных средств в рублях достаточно воспользоваться предзаполненной формой пополнения брокерского счета, что существенно упрощает операцию.

Подача поручения на хеджирование валютных рисков. Зафиксировав текущий курс, предприниматель получает возможность застраховать риск неблагоприятного изменения курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте.

Работа с малым и средним бизнесом – одно из приоритетных направлений для банка «Открытие» и «Открытие Брокер», который выступает главным партнером банка в работе с этой аудиторией в сфере брокерского обслуживания. Банк постоянно совершенствует онлайн-каналы обслуживания предпринимателей, предоставляя своим клиентам новые возможности.