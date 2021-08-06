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Банк «Открытие» упростил доступ предпринимателей к брокерским услугам в интернет-банке

Банк существенно расширил функционал «Бизнес-портала» – интернет-банка для малого и среднего бизнеса: новые опции упрощают доступ к брокерским услугам, рассказали SIA.RU в банке.

В числе сервисов, упрощающих ведение бизнеса онлайн, добавлен ряд функций:

  • Онлайн-формирование документов на открытие брокерского счета. Процедура не требует визита в офис и занимает несколько минут.
  • Витрина продуктов брокерского обслуживания. В этом разделе сгруппированы основные продукты для предпринимателей – клиентов банка.  
  • Перевод средств в рублях с расчетного на брокерский счет клиента. Теперь для перевода денежных средств в рублях достаточно воспользоваться предзаполненной формой пополнения брокерского счета, что существенно упрощает операцию.
  • Подача поручения на хеджирование валютных рисков. Зафиксировав текущий курс, предприниматель получает возможность застраховать риск неблагоприятного изменения курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте. 

Работа с малым и средним бизнесом – одно из приоритетных направлений для банка «Открытие» и «Открытие Брокер», который выступает главным партнером банка в работе с этой аудиторией в сфере брокерского обслуживания. Банк постоянно совершенствует онлайн-каналы обслуживания предпринимателей, предоставляя своим клиентам новые возможности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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