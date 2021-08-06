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Сильные дожди и грозы пройдут в субботу в Иркутской области

Сообщили SIA.RU в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в южном Прибайкалье и на территории Иркутского и Шелеховского районов местами ожидаются сильные дожди, ливни и грозы.

При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Экстренным службам и органам управления поручено проверить готовность сил к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Населению рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, не планировать туристические походы и выход на воду в районах, где ожидаются грозы и сильные осадки.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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