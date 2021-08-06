«Реальность оказалась жестче». Гендиректор En+ Group — о непредсказуемых климатических аномалиях

«Когда разговоры о глобальном потеплении только начинались, никто не ожидал, что его влияние окажется настолько разрушительным для мировой экономики, – говорит гендиректор En+ Group Владимир Кирюхин. – Многим казалось, что процесс изменения климата — длительный и затронет не нас, а лишь новые поколения в далеком будущем». Однако реальность оказалась жестче. Глобальное потепление привело уже сейчас к череде непредсказуемых климатических аномалий. Это и лесные пожары, и масштабные паводки в Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области и ливни в Сочи, рассказал он «Известиям».

Пожары в США и Европе

– Этим летом США и страны Южной Европы охватили лесные пожары. Страны Северной и Центральной Европы, напротив, столкнулись с чередой разрушительных наводнений. Число жертв в одной только Германии приблизилось к двум сотням человек, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Ученые считают участившиеся наводнения и резкие колебания температуры прямым следствием серьезных изменений климата, вызванных в том числе выбросами парниковых газов (ПГ), – говорит Владимир Кирюхин.

По оценкам экспертов, при потеплении всего на один градус содержание влаги в атмосфере увеличивается на 7%, а затем, когда разогретые влажные воздушные массы встречаются с холодным фронтом, на землю обрушиваются сильнейшие осадки в виде ливней, гроз и града, которые могут сопровождаться шквалистым ветром, ураганами и смерчем. В Swiss Re считают, что остановить глобальное потепление, скорее всего, не удастся и к 2050 году оно причинит совокупный убыток в размере примерно $23 трлн, по сути, уничтожив экономику ряда беднейших стран.

Ливни и паводки в России

Все эти изменения напрямую касаются и России. Так, в середине лета с обильными ливнями и штормами столкнулись российские курортные города Большого Сочи, с июня наблюдаются сильные паводки и на территории Сибири.

– При этом масштабным паводкам в Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области предшествовала аномально теплая весна. Уже в конце февраля во многих сибирских регионах температура воздуха побила 50-летние и даже вековые рекорды тепла. Метеостанции зафиксировали показатели, выше прежних на 1,5–3,5 градуса, – подчеркивает гендиректор En+ Group.

– Откладывать решение экологических проблем уже нельзя, – ранее отмечал основатель компании Олег Дерипаска. – Посмотрите, какая погода в Москве – это же явный результат климатических изменений и повышения температуры. Мне кажется, провал Киотских и Парижских соглашений четко поставил вопрос, собираемся ли мы что-то делать сейчас или все же собираемся ждать до ‪2030-2050 года? Все же очень просто: кто бы ни производил выбросы, будь то в Индонезии, в Индии, в Китае или в России, он использует общий ресурс – атмосферу и окружающую среду.

Проблема требует системного решения

Члены I Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) предсказывают, что на большей части Центральной и Северной Европы зимы станут более влажными, с обильными снегопадами, из-за чего повышается риск сильных весенних паводков. Летом будет больше штормов и ливней, вызывающих наводнения. Соответственно, для того чтобы адаптироваться к новой реальности, необходимо серьезно модернизировать существующую инфраструктуру, а при планировании новых объектов заранее закладывать повышенную климатическую нагрузку.

Стратегически важные объекты, в том числе дороги, железнодорожные пути, мосты, объекты топливно-энергетического комплекса находятся на особом контроле уполномоченных органов. Во время прохождения половодья в Сибири Минэнерго РФ контролирует обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей и надежное функционирование предприятий ТЭКа. В этом году в связи с повышенной приточностью на Енисейском каскаде ГЭС Росводресурсы оперативно регулируют режимы работы гидроузлов для минимизации последствий весеннего половодья и обеспечения надежной и безопасной работы ГЭС и минимизиации воздействия паводка на объекты, расположенные в нижнем бьефе гидростанций. Все предприятия EN+ Group неукоснительно выполняют предписания Росводресурсов, однако проблему нужно решать системно, а не только бороться с уже наступившими последствиями глобального потепления, считает руководитель En+.

– Для снижения влияния человеческой деятельности на экологию принимается целый комплекс законов, разрабатывается особое «углеродное» налогообложение. Некоторые компании заявили о своих планах по снижению выбросов парниковых газов еще до принятия закона. Например, в январе 2021 года En+ Group объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году по сравнению базовым уровнем выбросов группы в 2018 году. Кроме того, компания инициирует и проводит собственные научные исследования, касающиеся экологии Сибири, ее водных объектов. Мы надеемся, что данные, собранные лучшими учеными за несколько лет непрерывного мониторинга, в будущем внесут вклад в изучение изменений климата и помогут стабилизировать ситуацию, – отмечает Владимир Кирюхин.

EN+ Group, являясь крупной энергетической промышленной компанией, видит свою задачу как в повышении надежности и безопасности наших стратегических объектов ТЭКа в регионах присутствия, так и в максимальном продвижении «зеленой» энергетики и «зеленых» промышленных технологий на глобальном уровне.

– В Красноярском крае мы активно работаем над переводом городского транспорта и отопления частного сектора на более экологичный вид топлива — сжиженный природный газ. Кроме того, нас интересуют и водородные технологии, которые в перспективе могут стать самыми популярными из «чистых». Конечно, все это требует от бизнеса существенных затрат, однако инвестируя в экологию и инновации сегодня, мы инвестируем в свою климатическую безопасность, – резюмировал Владимир Кирюхин.