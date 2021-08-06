Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского впервые отправится на гастроли в Иваново

Показы пройдут на сцене Ивановского музыкального театра с 26 сентября по 3 октября. Гастроли состоятся при поддержке правительства Иркутской области, рассказали SIA.RU в правительстве области.

В программе гастролей иркутян шесть постановок. Это визитная карточка театра – рок-опера «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова, которой откроются выступления. Также состоятся два мюзикла Владимира Баскина – романтическая история «Сирано де Бержерак» и детектив «Ищите женщину».

Кроме того, ивановских зрителей ждет музыкальная комедия «Собака на сене», пластический фарс «Пиковая дама» и спектакль для всей семьи «Мэри Поппинс, до свидания!». Закроются гастроли большим гала-концертом «До новых встреч!».

В Иваново отправится 160 сотрудников театра: это солисты, хор, балет, оркестр, работники технических цехов, а также рок-группа «EXTROVERT» и ансамбль «Доктор Джаз». Масштабные декорации и костюмы доставят три фуры.