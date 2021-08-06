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Ремонт дорог в Иркутске ведется в соответствии с графиком

Уже завершены работы на улицах Каландаришвили и 7-ой Советской. В высокой степени готовности – более 95% – находятся Шмидта, Профсоюзная и проезд Космический. Об этом сообщил SIA.RU заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Отметим, что всего в 2021 году в Иркутске будет отремонтировано 22 дорожных участка протяженностью 22 километра. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова контроль за подрядчиками на всех дорогах осуществляют специалисты независимого строительного контроля.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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